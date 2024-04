Napoli-Frosinone | irritante la strafottenza con cui roviniamo tutto ogni volta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024)in pollole La giornata inizia con un giro sul Tagadà. Si balla, entra Spalletti e si piange di malinconia.lacon cui. Matteo non ha alcuna intenzione di farsi Giugno a casa. Scarta e tira a giro. Non è un gol è una convocazione. Bellissimo. Uno a zero. Victor se ne divora uno grande, ma proprio enorme. Da non credere. Chedidira cade in area ed è subito rigore, senza indugi. Meret è Magno Soule acerbo. La costruzione dal basso ostinata è unstomaco continuo. Meret regala il pareggio. Uno ad uno. Turati si arrende e Osi ci porta in vantaggio. La sua difesa sta in piedi per miracolo la nostra non esiste. Due ad uno e due a due. Calzona dimentica di avere una ...