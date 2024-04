Napoli-Frosinone | i convocati | mancano Juan Jesus | Olivera e Ngonge

Napoli, i convocati di Calzona per il Frosinone: out due titolari - Brutte notizie in casa Napoli: i due titolari, Juan Jesus e Olivera, non ce la fanno a recuperare dopo i problemi accusati in seguito alla partita di Monza e non sono tra i convocati per la sfida ...corrieredellosport

UFFICIALE - Juan Jesus salta Napoli-Frosinone, la lista dei convocati di Calzona - Napoli-Frosinone alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Nella lista dei convocati è assente il difensore brasiliano Juan Jesus. Meret Alex Gollini Pierluigi Idasiak Hu ...msn

FOCUS NM - Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: ecco le scelte - Napoli - Alle ore 12:30 al Maradona arriva un Frosinone alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Napoli ritrova Lindstrom, ma perde Olivera e potrebbe dover rinunciare anche a Politano e Juan Jesu ...napolimagazine