Napoli-Frosinone | dubbi e conferme degli allenatori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 aprile 2024)tra qualche ora scenderanno in campo. Troveranno sugli spalti il Maradona delle grandi occasioni. Nonostante le difficoltà della squadra partenopea, i tifosi non vogliono lasciare soli i loro beniamini. Molteplici gli interessi della sfida. Gli azzurri dovranno “vendicare” lo 0-4 di Coppa Italia che vide l’11 di Di francesco buttare fuori ilgià agli ottavi. Tuttavia le motivazioni più grandi derivano dalla corsa all’Europa. Ilpuò ancora sperare in una qualificazione all’Europa League. Anzi, vincendo oggi, e con i prossimi incroci e scontri diretti, potrebbero ambire ad una qualificazione Champions, per quanto siano speranze davvero risicate., le curiosità I dati statistici sul match arridono agli azzurri. Il ...