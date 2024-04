Napoli Frosinone | Di Francesco | «Calzona è molto preparato»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 14 aprile 2024) Il tecnico delEusebio Diè intervenuto per parlare della sfida contro ilal Maradona Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky prima della 32esima giornata di Serie A contro il. ATTEGGIAMENTO – «L’atteggiamento mentale sarà fondamentale, servirà il coraggio per potergli far male. Se ci