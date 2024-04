Napoli-Frosinone | Calzona si affida ai fedelissimi | le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 aprile 2024) Alle ore 12:30 andrà in scena la sfida traallo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito ledelle due squadre. Ilsi prepara alla sfida interna contro ildi Eusebio Di Francesco. In palio, ci sono obiettivi molto importanti per entrambi i club, i quali non hanno ancora raggiunto con i rispettivi obiettivi. Infatti, gli uomini disono alle prese con una disperata rincorsa Champions, anche se al momento la missione appare quasi irraggiungibile. D’altra parte, i ciociari proveranno a centrare la salvezza in queste ultime giornate di Serie A. Nel tempio dei Campioni d’Italia lo spettacolo è quindi assicurato. Per far sì che la partita sia spettacolare, serviranno gli uomini migliori sia da una parte che ...