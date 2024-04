Napoli-Frosinone 2-2 | doppietta di Cheddira frena gli azzurri

(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel match in programma oggi per la 32esima giornata della Serie A 2023-2024. Gli, in ottava posizione, salgono a 49 punti. I ciociari salgono a 27 e sono sempre terz'ultimi. Ilsblocca il risultato al 16' con uno splendido sinistro a giro di Politano. Ilpotrebbe L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Doppietta Cheddira, Napoli-Frosinone 2-2. Cronaca e tabellino Ancora una domenica buia per il Napoli di Calzona . La formazione azzurra, nonostante sia andata due volte in vantaggio, non riesce a ... (terzotemponapoli)

AGI - Pareggio amaro per il Napoli , che non va oltre il 2-2 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, perdendo ancora terreno per un piazzamento in Champions League. Alle reti di Politano e ... (agi)

Pareggio amaro per il Napoli, 2-2 al Maradona col Frosinone - Napoli (ITALPRESS) – Pareggio amaro per il Napoli, che non va oltre il 2-2 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, perdendo ancora terreno per un piazzamento in Champions League. Alle reti di ...reggiotv

Napoli, Francesco Calzona rimprovera la squadra - Ecco le parole di un furbondo Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con il Frosinone terminata 2-2 dopo che i partenopei erano andati per due volte ...sportal

Napoli-Frosinone 2-2, dura contestazione dei tifosi ultras allo Stadio Maradona - Finisce con una durissima contestazione ai giocatori del Napoli la partita pareggiata con il Frosinone. Al termine della gara, nonostante che già al fischio finale dell'arbitro ...ilmattino