Napoli-Frosinone 2-2 – Ancora un pareggio per Calzona

(Di domenica 14 aprile 2024) Doppietta Cheddira,2-2. Cronaca e tabellinouna domenica buia per ildi. La formazione azzurra, nonostante sia andata due volte in vantaggio, non riesce a portare a casa i tre punti contro il, che esce con un punto importante dal Maradona grazie alla doppietta di Cheddira. Un punto prezioso in chiave salvezza per la formazione allenata da Eusebio Di Francesco, che sull’1-0 per gli azzurri fallisce anche un calcio di rigore con Soulé. Ilpaga a caro prezzo alcune leggerezze difensive, vero e proprio punto debole di questa stagione. Dopo questogli azzurri vanno a 49 punti, 27 invece quelli delche – in attesa di conoscere gli altri risultati – abbandona ...

Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Napoli e Frosinone pareggiano 2-2 nel match in programma oggi per la 32esima giornata della Serie A 2023-2024. Gli azzurri , in ottava posizione, salgono ... (dayitalianews)

Napoli, Calzona: "Non percepiamo il pericolo e non siamo squadra" - Calzona, poi, ha continuato parlando dei problemi degli azzurri: "S e non pensiamo negativo quando siamo in fase di non possesso è un problema. Abbiamo parlato tutta la settimana dei pericoli di ...gianlucadimarzio

Napoli - Frosinone 2-2. Soulè sbaglia un rigore - Si è da poco conclusa la sfida tra Napoli e Frosinone con il punteggio di 2-2. Gli azzurri sono passati in vantaggio grazie a Politano già nel primo tempo, poco dopo i ciociari ...tuttojuve

Spalletti torna al Maradona e si commuove - Certi amori non finiscono. Come quello di Napoli per Luciano Spalletti. L'attuale ct della Nazionale è tornato per la prima volta al Maradona, lo stadio che lo ha visto trionfare e conquistare il terz ...solonapoli