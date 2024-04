Napoli-Frosinone 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Al Maradona si giocherà la 32° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlle 12:30 al Maradona va in scena la sfida tra, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. PRIMOFinisce una prima frazione ricca di emozioni al Maradona. Il

Luciano Spalletti , commissario tecnico dell’Italia, è allo stadio Maradona per assistere alla sfida tra Napoli e Frosinone Ospite speciale per la 32esima giornata di campionato tra Napoli e ... (calcionews24)

Spalletti torna a Napoli per la prima volta dopo l'addio: ovazione al Maradona per il ct della Nazionale - Luciano Spalletti torna a Napoli. In occasione del match della domenica tra Napoli e Frosinone, l'attuale ct della Nazionale è tornato al Maradona, per la prima volta dopo il suo addio al termine ...ilmessaggero

Napoli-Frosinone 1-1 (Politano 17’, Cheddira 50’): pareggia Cheddira su errore di Meret - 42' - ZIELINSKI ANCORA! Grande azione del Napoli: Politano imbuca in area, Osimhen fa la sponda per Zielinski. Il polacco finta di calciare col destro e prova a piazzarla col mancino, ma la sua ...tuttonapoli

