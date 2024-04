Napoli-Frosinone 1-0 al 45' | gran gol di Politano | Meret para il rigore di Soulé

Per l’arbitro Michael Fabbri è rigore il tocco di Rrahmani ai danni di Cheddira in area, e così si va dal dischetto in Napoli-Frosinone . L’arbitro di Ravenna punisce il lieve tocco del centrale ... (sportface)

Il Napoli di Francesco Calzona affronta il Frosinone di Eusebio Di Francesco per la 32ª giornata di Serie A: gli azzurri sono chiamati a vincere per sperare ancora nel sogno europeo. Dopo la ... (spazionapoli)

Napoli-Frosinone, Soulé sbaglia il rigore VIDEO. La reazione di Di Francesco - Prosegue il momento complicato per Matias Soulé che al minuto 29 di Napoli-Frosinone, si presenta dal dischetto ma sbaglia. Meret intuisce l'angolo e.ilbianconero

Spalletti al Maradona, assisterà a Napoli-Frosinone: prima volta da ex - Il Napoli alle ore 12.30 scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Frosinone, la squadra partenopea cerca punti fondamentali per continuare la lotta per un posto in Europa, ...areanapoli

LIVE - Napoli-Frosinone 1-0 (Politano 17’): Politano sblocca il match con un eurogol - Il Napoli di Francesco Calzona affronta il Frosinone di Eusebio Di Francesco per la 32ª giornata di Serie A: gli azzurri sono chiamati a vincere per sperare ancora nel sogno europeo… Leggi ...informazione