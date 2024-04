Napoli-Frosinone 0-0 LIVE | tiro fuori di Kvaratskhelia

Si dice che si torna sempre dove si è stati bene, e Luciano Spalletti , attuale ct della Nazionale attesa dagli Europei in Germania, non sembra... (calciomercato)

Napoli e Frosinone si affrontano per la terza volta in questa stagione tra campionato e coppa. Ecco il dato clamoroso Con la 32esima giornata di Serie A, Napoli e Frosinone si affrontano per la ... (calcionews24)