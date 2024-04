Napoli | fase difensiva horror | solo una volta peggio nella storia

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladelcontinua a faticarestagione in corso. La retroguardia azzurra ha registrato uno dei dati più negativi delladel club. La stagione delè totalmente da dimenticare a causa dei diversi problemi riscontrati dal gruppo squadra. Gli obiettivi di inizio stagione erano del tutto diversi rispetto alla situazione attuale, ma gli azzurri sono ancora in corsa per un postoprossima Champions League. Il futuro non è nelle mani dei Campioni d’Italia, ma il tutto potrebbe cambiare dopo i risultati delle altre compagini. Infatti, ieri il Bologna ha subito una battuta d’arresto contro il Monza, motivo per il quale attualmente il club azzurro è a -7 punti dal quinto posto. Ciò lascia intuire che l’aritmetica non ha ancora ...

Napoli-Frosinone 2-2 (Politano 17’, Cheddira 50’, 75’, Osimhen 64’): dentro Simeone per il forcing finale - 55' - KVARA! Il georgiano si defila sulla destra, riceve palla e scarica il destro violento sul primo palo: solo esterno della rete. 54' - Il Napoli deve riordinarsi dopo il gol subito, un brutto ...tuttonapoli

Live: Napoli-Frosinone: pari del Frosinone di testa, ancora Cheddira (2-2; 16' Politano, 50' e 75' Cheddira, 64' Osimhen) - Live: Napoli-Frosinone: gli azzurri con Ostigard e Mario Rui in campo dal 1' e il Maradona sold-out 77' Doppio cambio di Calzona: Cajuste per Zielinski e Raspadori per Politano, che ha chiesto il c ...100x100napoli

Live: Napoli-Frosinone: azzurri in vantaggio con uno splendido gol di Politano! Il Frosinone sbaglia un rigore (1-0; 16' Politano) - Live: Napoli-Frosinone: gli azzurri con Ostigard e Mario Rui in campo dal 1' e il Maradona sold-out 30' Soulé, sbaglia il penalty!!!!!! Stadio Maradona intento a fischiare!!!!! Meret intuisce, si but ...100x100napoli