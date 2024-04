Napoli | Calzona in conferenza | “Non riusciamo a fare una…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 aprile 2024)-Frosinone 2-2: di seguito le parole del tecnico partenopeo rilasciate nella sala conferenze dello stadio Maradona. “E’ chiaro che non è possibilesempre 3-4 gol per vincere, dobbiamo imparare ad essere più solidi cosa che nella mia gestione non è mai acaduta. In fase di non possesso rischiamo sempre, non c’è mai la sensazione che gestiamo la partita”. Ilinvece di correre… “Invece di correre, rincorriamo, questa squadra non ha le caratteristiche per farlo. Abbiamo questo problema che ci sta condizionando, dobbiamo assolultamente migliorare da qui alla fine. C’è troppa pressione nel giocare in casa? I calciatori quando stanno a questo livello non devono avere paura delle pressioni. Non possiamo dire nulla al pubblico, siamo noi che dobbiamo trascinarli. Se ti fischiano giustamente devi andare a casa stare ...