Napoli Basket – Milicic | ”Salvezza raggiunta | adesso c’è comunque un altro obiettivo …”

(Di domenica 14 aprile 2024). Tripudio al Fruit Village Arena. Dopo cinque sconfitte consecutive la Generazione Vincentetorna al successo in campionato superando la Dinamo Sassari 88-79. Dichiarazione di Coach Igor: “22 assist ed 8 palle perse, questo significa che abbiamo giocato in maniera intelligente, ed abbiamo condiviso il gioco: questa è la prima ragione che ci ha portato a vincere. La seconda è che abbiamo provato a difendere mettendo tanta lotta in campo, in questa fase di gioco. Questi dovranno essere i criteri per affrontare anche le prossime gare, con la difesa e condividendo e passandosi la palla. Ci siamo messi nelle condizioni di fare qualcosa di grande. Avevamo l’che era la...