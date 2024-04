MXGP | Romain Febvre precede Tim Gajser in Gara-1 di Pietramurata | Prado sempre in vetta alla generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Il francese(Kawasaki) ha vinto la prima manche del Gran Premio del Trentino, quarto appuntamento del Mondiale2024, resistendo all’assalto conclusivo di Tim(Honda) che ha tentato fino all’ultimo l’attacco decisivo. Sul tracciato dilo sloveno ha tagliato il traguardo a 374 millesimi dal transalpino, confermando il suo ottimo momento di forma. Terza posizione per lo spagnolo Jorge(Gas Gas) a 18.0 secondi, mai in lizza per il successo in questa occasione. Quarta posizione per l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 24.6 secondi, quinta per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 26.6, mentre è sesto l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 33.2. Chiude in settima posizione il francese Valentin Guillod (Honda) a 55.8, quindi in ottava il lettone ...