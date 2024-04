(Di domenica 14 aprile 2024) Uno straordinario Kay desi è aggiudicato-1 del Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sullo splendido tracciato di Pietramurata il pilota olandese ha dominato la scena sin dall’avvio della manche, non dando scampo ai rivali. A questo punto indelancia la prima fuga stagionale. Si trova, infatti, al comando con 200 punti e un importante +38 su Simon Laengenfelder, quindi addirittura +65 su Lucas Coenen. LAKay de(Husqvarna) ha vinto la prima manche chiudendo con un vantaggio di 3.7 secondi sul francese Thibault Benistant (Yamaha), mentre è terzo il belga Liam Everts (KTM) dopo una grande rimonta, a 19.2. Quarta posizione per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 26.7 secondi, a ...

Dopo le prime due tappe della stagione, finalmente l’Italia sarà protagonista del Mondiale Motocross 2024. Finora si è corso in Argentina e in Spagna e ora si approda sulla pista di Riola Sardo per ... (oasport)

MX2, Kay de Wolf fa sua Gara-1 del GP del Trentino e scappa in classifica generale, 7° Andrea Adamo - Uno straordinario Kay de Wolf si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio del Trentino, quarto appuntamento del Mondiale MX2 2024. Sullo splendido tracciato di Pietramurata il pilota olandese ha dominato ...oasport

Motocross Trentino: Andrea Adamo prepara la grande rivincita MX2 - A Pietramurata, in Trentino, si corre il quarto appuntamento Mondiale con Andrea Adamo impegnato nella rincorsa al leader MX2, l’olandese Kay de Wolf. Le premesse di un grande spettacolo ci sono tutte ...corsedimoto

MXGP | GP Trentino 2024 – Anteprima di Arco di Trento - Si arriva in Trentino con due capoclassifica tuttora imbattuti. In MXGP è dominio assoluto del campione in carica Jorge Prado, mentre in MX2 è stato Kay de Wolf ad alzare più di tutti i giri della sua ...p300