Muffin alle fragole | le adagi sull’impasto e inforni! Sono buonissimi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 aprile 2024) Hanno un impasto leggero e soffice, ma non contengono burro. Il retrogusto alla vaniglia li rende ancora più golosi e appaganti.sani, genuini e piacciono a grandi e piccini. Possiamo realizzarli in poche semplici mosse, senza l’ausilio di elettrodomestici. Basta una ciotola, una frusta a mano e un pizzico di buona volontà. In meno di mezz’ora (cottura compresa!) sforneremo una vera delizia. La ricetta è semplicissima da realizzare e farà la gioia dei bambini. A merenda, a colazione, oppure sul cabaret di una festicciola di compleanno andranno a ruba e da parte nostra saremo certe di aver offerto loro uno snack salutare per davvero. Scegliamo con cura le, possibilmente biologiche e a chilometro zero, per assicurarci il sapore pieno, rotondo, succoso della primavera. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...