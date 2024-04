MOVIOLA – Inter-Cagliari | gol di Viola nel finale | Lapadula la prende con il gomito | per Var è tutto ok

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Episodio dasul finire di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro i ragazzi di Claudio Ranieri non mollano mai e trovano la rete del 2-2 grazie ache di prima intenzione batte Sommer e fa 2-2. La palla viene prima toccata daldi, ma per l’arbitro Fournaeau e per il Var èregolare e la rete è stata convalidata dopo un check abbastanza veloce. Nessun dubbio invece sull’episodio che porta al gol del 2-1 dei nerazzurri: su un cross conclusione verso la porta di Scuffet con Mina che ha la mano larga e il pallone colpisce proprio in pieno la stessa mano. Calcio di rigore giusto. SportFace.