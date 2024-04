Mourinho ‘corteggiato’ | il West Ham punta lo Special One per la prossima stagione

(Di domenica 14 aprile 2024) Il mercato allenatori è pronto ad entrare nel vivo e le voci sul ritorno di Josésono sempre più insistenti. Esonerato dalla Roma dopo due anni e mezzo, loOne potrebbe ripartire dalla Premier League. L’ultimadel portoghese sulla panchina giallorossa non è stata di certo positiva: i risultati sono stati molto deludenti e anche il rapporto con la squadra aveva raggiunto i minimi storici. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla Roma di cambiare passo. Le indiscrezioni sul futuro Secondo quanto riporta “Team Talk”, loOne sarebbe uno dei candidati alla panchina delHam, destinato al cambio di allenatore e all’addio con David Moyes. Il corsa per la panchina anche Julen Lopetegui e Graham Potter. L'articolo CalcioWeb.

