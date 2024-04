Mountain bike | a Mairiporã Kira Böhm trionfa tra le under 23 | quinta Valentina Corvi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Prima gara della stagione per la Coppa del Mondo diper quanto riguarda la categoria olimpica del cross country. Inizio in terra brasiliana, a: in scena nel pomeriggio la prova dedicata alle donne23. Ad imporsi è la teutonicache è riuscita a superare dopo un lungo duello nell’ultima tornata la svizzera Gina Caluori, staccata di 11”. A completare il podio la canadese Emily Johnston. In casa Italia molto positiva la gara di: la classe 2005 (tre anni in meno rispetto alle atlete sul podio) si difende al meglio e chiude al quinto posto, a 1’47” dalla vincitrice. Andando a guardare le altre azzurre diciassettesima Lucia Bramati, 26ma Nicole Pesse.