MotoGp | Vinales vince in rimonta ad Austin e fa la storia della classe regina Bagnaia quinto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Un grande Maverickha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale, sul circuito di. Il pilota spagnolo dell’Aprilia, partito dalla pole position e già vincitoresprint race di sabato, completa una memorabile tripletta. Partito male,è retrocesso fino all’undicesimo posto per poi effettuare unaclamorosa per arrivare al traguardo da solo davanti alla GasGas del rookie spagnolo Pedro Acosta e alla Ducati ufficiale di un ottimo Enea Bastianini. In difficoltà il campione del mondo in carica Peccocon la sua Ducati ufficiale, preceduto anche dalla Ducati Pramac del leader del Mondiale Jorge Martin. È caduto al decimo giro Marc Marquez mentre era al comando ...