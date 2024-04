MotoGP | risultati e classifica warm-up GP Americhe 2024 | Vinales precede Marquez | 4° Martin | 6° Acosta | 15° Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Un lanciatissimo Maverickha chiuso al comando il-up del Gran Premio delle, terzo appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il vincitore della Sprint Race di ieri ha concesso il bis con un ottimo 2:02.341. Alle sue spalle altri cinque connazionali. Un vero e proprio festival spagnolo. Secondo Marc(Ducati Gresini) a 176 millesimi, quindi terzo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 278. Quarta posizione per Jorge(Ducati Pramac) a 557, quinta per Alex(Ducati Gresini) a 578, mentre è sesto il rookie Pedro(Gas Gas Tech3) a 730. Settima posizione per Brad Binder (Red Bull KTM) a 735 ...