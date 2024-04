MotoGP | Maverick Vinales | “Da Portimao mi sento alla grande | oggi la gara più bella della mia carriera”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024)fa il bis: dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, lo spagnolo dell’Aprilia trionfa anche nelladomenicale del Gran Premio delle Americhe ad Austin. Un successo che lo porta in terza posizione nella classifica del Mondiale a -24 punti dal leader Jorge Martin. Una vittoria straordinaria, riuscendo a sopperire anche a una partenza non eccezionale dopo la quale si era ritrovato in nona posizione, mettendo in evidenza un ritmo pazzesco. Queste le parole del centauro di Figueres a caldo: “Ho sentito il supporto di tutti i tifosi qua in America è stato spettacolare, cosa posso dire, ho scritto la storia, sto sognando, grazie a tutta l’America. Sono davvero felicissimo, dobbiamo continuare a lavorare, ho avuto un problema con la trazione, è stato un errore e dobbiamo farci attenzione, però poi il passo è stato ...