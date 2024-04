MotoGP | il problema di Bastianini si chiama Sprint Race | il sabato una zavorra per le ambizioni iridate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) È tornato Enea. Potevano esserci leciti dubbi sul riminese dopo l’annus horribilis 2023, ma lui li sta spazzando via con i fatti. Due podi e tre piazzamenti nei primi cinque rappresentano un rendimento solidissimo che, seppur in uno small sample size, gli consente di occupare la seconda posizione nella classifica iridata. Va però rimarcato un dato. Bestia non è mai uscito dalla top-five nelle gare lunghe, senza tuttavia mai entrarvi nelle, dove si è sempre classificato al sesto posto! Dunque un ruolino di marcia diametralmente opposto tra la competizione dele quella della domenica. Chiaramente, in una categoria dove leassegnano un terzo del punteggio, non riuscire a incidere nel suddetto ambito può rappresentare unafatale. Non si scopre niente di nuovo, si sa ...