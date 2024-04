MotoGp Austin 2024 | la diretta del Gp delle Americhe dalle 21

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile– Tutto pronto per la gara disul circuito di. Il gran premiorischia di parlare spagnolo, almeno nel senso dei piloti. La Sprint race ha infatti messo in evidenza Maverick Vinales (Aprilia), Marc Marquez (Ducati Gresini) e Jorge Martin (Ducati Pramac), già leader del Mondiale. Senza dimenticare Pedro Acosta (Gasgas).: orari tv e circuito del Gran premioE saranno proprio Vinales, Marquez e Acosta a scattare dalla prima fila oggi, mentre Pecco Bagnaia (Ducati), ieri in difficoltà, partirà dalla seconda fila con il compagno di scuderia Enea Bastianini. La corsa sulla lunga distanza però potrebbe riservare sorprese. ...

GP Americhe Moto2, Gara: Garcia vince e va in testa al mondiale! Secondo Roberts, poi Aldeguer. Sesto Foggia - Sul circuito di Austin in Texas lo spagnolo ha la meglio del padrone di casa Joe Roberts e di Fermin Aldeguer. Con questo successo Garcia va in testa al mondiale. Sesto Foggia al miglior risultato in ...eurosport

MotoGp Austin, GP Americhe diretta LIVE - Maverick Vinalesha vinto ieri, dominando la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. Ad Austin lo spagnolo porta in trionfo l’Aprilia con una gara perfetta iniziata già nel pomeriggio (mattino ...sport.virgilio

GP Americhe Moto3, Gara: seconda vittoria stagionale di Alonso che trionfa davanti a Holgado. Lontano gli italiani - GP AMERICHE, MOTO3 - Seconda vittoria stagionale per David Alonso, che trionfa nel Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin in Texas ...eurosport