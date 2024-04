MotoGp Austin 2024 | i favoriti | occhio a Vinales e Marquez

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile- Rischia di parlare spagnolo il gran premio delle Americhe di. Tra Aprilia, Ducati e Gas Gas i piloti spagnoli hanno dimostrato al sabato di essere i più performanti e il feeling che Pecco Bagnaia aveva messo in mostra il venerdì è svanito in Sprint Race., Martin e Acosta sembrano avere qualcosa in più sul tracciato texano e si spera che la nottata porti a Ducati Lenovo le idee giuste per riportare in vetta un appannato Pecco Bagnaia, solo ottavo in sprint race, e anche un Enea Bastianini vincitore qui nel 2022. Appuntamento in prima serata alle ore 21. La griglia di partenza Sarà Mavericka partire in pole position con il nuovo record della pista stabilito nelle qualifiche del sabato, al suo fianco Pedro Acosta, ormai non ...

