MotoGP | Aprilia e KTM possono impensierire l’egemonia Ducati? Il gap si sta riducendo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Edizione straordinaria!non ha vinto! Anzi, non c’è nessuna moto di Borgo Panigale nelle prime due posizioni! La miglior Desmosedici (quella di Enea Bastianini) ha tagliato il traguardo di Austin in terza piazza, alle spalle dell’di Maverick Viñales e della Ktm di Pedro Acosta. Una situazione del genere non si verificava dal Gran Premio di Valencia del 2022, quando la primafu quella di Jorge Martin, salito sul gradino più basso del podio, seppur dietro alla Suzuki di Alex Rins e alla Ktm di Brad Binder. Vero che anche lo scorso anno in Catalogna non vi fu alcuna moto bolognese in prima o in seconda posizione, ma lì fece doppietta. Dunque solo un altro modello aveva preceduto quello dominante. Sorge spontaneo il quesito sepossa ...