Motocross Super Simone Mancini | vince la prova di Arco di Trento del Campionato Europeo EMX125

(Di domenica 14 aprile 2024) Il classe 2007 cingolano del Fantic Team raccoglie il primo successograzie a un primo e a un terzo posto: “Una vittoria fantastica” CINGOLI, 14 aprile 2024 – Suona l’inno d’Italia sul podio del Gran Premo dididelMXGP e un cingolano è sul gradino più alto del podio. Si tratta di, classe 2007 del Team Fantic, che oggi, domenica 14 aprile, ha vinto la classifica generale del weekend nella categoria. Ha raccolto gli applausi degli spettatori nel circuito e dei suoi tifosi da casa, in particolare del sindaco Michele Vittori. “Una vittoria fantastica – ha detto subito dopo il trionfo ai microfoni di mxreport – perché è la prima in une si ...

