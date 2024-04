Moto2 GP Americhe | risultati e ordine di arrivo | Garcia vince ed è leader del mondiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Sul circuito di Austin va in scena la gara didel Gran Premio delle. Allo spegnimento dei semafori, Canet è in pole ma non parte nel migliore dei modi, conche scatta in avanti e conquista la prima posizione. La seconda piazza provvisoria invece va a Robinson ed è terzo Foggia, inseguito però a breve distanza. A qualche tornata dalla fine, Lopez e Aldeguer iniziano una lotta per la quarta posizione, lasciando a Foggia la possibilità di scappare avanti. La fuga dell’italiano è breve, con Aldeguer che si libera del compagno di squadra e poi lo supera. Sul finale, Roberts – secondo – va lungo e scala di una piazza, ma poi riesce a completare il sorpasso su Aldeguer.così la sua prima gara ine ottiene laship del ...