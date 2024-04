Mosca | moderazione | lavori la diplomazia

(Di domenica 14 aprile 2024) 11.47 Il ministero degli Esteri russo ha espresso "massima preoccupazione per una altra pericolosa escalation" e ha invitato alla "" dopo gli attacchi iraniani contro Israele. "Esortiamo tutte le parti coinvolte a mostrare.Contiamo sul fatto che gli Stati regionali risolvano i problemi esistenti con mezzi politici e diplomatici. Consideriamo importante che gli attori internazionali contribuiscano a questo", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Allarme Fbi: «Possibile attacco in Usa simile a quello del 22 marzo a Mosca» - Wsj: «Israele si prepara ad attacco “diretto” Iran nelle prossime 24-48 ore» Israele si sta preparando a un attacco diretto dall’Iran «probabilmente sul suolo israeliano», nelle prossime 24-48 ore: Lo ...informazione

Cremlino, ‘il processo di pace senza Mosca non ha senso’ - (ANSA) – Mosca, 11 APR – "Il processo negoziale senza la Russia non ha senso e, in effetti, è un processo negoziale a vuoto": lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, all’indomani dell’an ...espansionetv

Appello Mosca, Paesi Medio Oriente mantengano la moderazione - La Russia esorta i Paesi del medio oriente a mostrare moderazione dopo l'attacco alla missione diplomatica iraniana attribuita da Teheran a Israele. (ANSA) ...ansa