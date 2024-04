Morto Tino Borneo | lunedì funerali a Legnano Debutto nel Milan | carriera da bomber di categoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Miano, 14 aprile 2024 - ÈCostan, per tutti “”. Allenatore delle giovanili del(in questa stagione era alla guida dell'Under 12), da calciatore aveva debuttato in rossonero nella squadra di Arrigo Sacchi, nel 1990 in Coppa Italia, segnando contro il Lecce. Aveva 51 anni e conviveva con un brutto male. Venerdì il triste annuncio, idomani () alle 15.30 nella Chiesa dei Santi Martiri di, dove l'ex attaccante nato ao viveva. Il cordoglio Illo ha salutato con un accorato messaggio: “ci ha lasciati in punta di piedi e allo stesso tempo con un rumore risuonante nelle menti di tanti rossoneri. Lui che il rossonero lo viveva come una seconda ...