Perdere un figlio rappresenta certamente il dolore più grande che si possa sopportare per un genitore, che tende a considerare innaturale dover andare avanti senza sapere come sarebbe cresciuto. Un ... (news.robadadonne)

Lutto nella musica casertana. Il rapper DirtyGun è morto in un incidente stradale a Capua (Caserta). Francesco Natale, in arte DirtyGun , 30 anni, ha perso la vita nella notte mentre rincasava. Il ... (laprimapagina)

Morto per il Reddito di cittadinanza. In due lo massacrano per la tessera. L'orrore a Roma - Il 52enne è Morto in ospedale dopo ore di agonia dopo essere stato pestato a sangue da due individui che volevano impossessarsi della sua tessera del Reddito di cittadinanza ...ilgiornale

Uomo di 68 anni scomparso a Roma, trovato Morto alla diga di Nazzano: il corpo scoperto dai pompieri in elicottero - Non si avevano sue notizie da ieri e oggi è stato ritrovato Morto alla diga di Nazzano, lungo il corso del Tevere, vicino Roma. Si tratta di un uomo di 68 anni che risultava disperso da ieri ...leggo

Virginia Mihajlovic incinta per la seconda volta, la scoperta del sesso in diretta a Verissimo - Virginia Mihajlovic è incinta. La figlia di Sinisa Mihajlovic e il marito Alessandro Vogliacco diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita ...fanpage