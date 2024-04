Montevarchi | bivio salvezza Beoni carica l’ambiente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) di Giustino Bonci L’Aquila per fortificare ancora le speranze di; il San Donato Tavarnelle per non farsi risucchiare nella zona caldissima della classifica. Ecco gli obiettivi opposti di valdarnesi e gialloblù che nel pomeriggio si affrontano al Brilli Peri in una sfida dal peso specifico enorme. Si gioca alle 15 e, se saranno confermate come sembra le previsioni meteo, le due formazioni dovranno fare i conti anche con la temperatura elevata inusuale per il periodo. Definire i 90 minuti affidati alla direzione del lariano Raineri uno scontro diretto è riduttivo e il , che non ha ottenuto quanto meritava a Livorno, oggi vuole prendersi in ogni modo i tre punti: "Partite come quella dell’Ardenza vanno portate a casa – ha commentato Loris– ma guardiamo avanti, pensando solo a noi stessi e non alle squadre che avremo di fronte nel finale ...