Monopoli-Taranto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. La compagine biancoverde spera di fare punti in casa per alimentare le proprie speranze di raggiungere la salvezzae di evitare i playout. La squadra rossoblù, dal suo canto, vuole vincere questo derby pugliese per assicurarsi il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. I padroni di casa sono inpositiva e arrivano da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, per questo motivo non vogliono assolutamente fermarsi sul più bello. La formazione rossoblù, invece, ha ottenuto due ...

