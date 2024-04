Modena | ufficiale il sostituto di Bianco | colpo Bisoli | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) Mossa a sorpresa in casa: è Pierpaoloildell’allenatore. Il club ha ufficializzato il ribaltone dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro e in generale un rendimento molto negativo in stagione. Dopo le prospettive di playoff, la squadra è crollata in classifica e la zona rossa è distante appena quattro punti.al: il comunicato “Pierpaoloè ufficialmente il 104° allenatore della storia del, il 3° da quando la famiglia Rivetti è proprietaria del club. Il tecnico di Porretta Terme, 57 anni, risolte le pratiche burocratiche con F.C. Sudtirol, ha firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù sino al 30 giugno 2025. Nel pomeriggio ha diretto la prima seduta al campo Zelocchi dello stadio ...