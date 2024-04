Mobilità docenti 2024 | termine ultimo per comunicazione al Sidi 23 aprile Avviso Ufficio Napoli su reclami e diffide inutili

I docenti di ruolo , come sappiamo, possono ottenere Supplenze annuali o al 30 giugno: come viene valutato l'anno di supplenza nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto? L'articolo ... (orizzontescuola)

Il docente che ha ottenuto, per l'a.s. 2022/23, un passaggio di ruolo interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, è soggetto al previsto blocco triennale. Quando e perché spettano ... (orizzontescuola)

L'Ufficio scolastico territoriale di Alessandria e Asti comunica oggi che ha terminato la valutazione delle domande di Mobilità per l’a.s. 2024/25 e sono state inviate le lettere di notifica . Per ... (orizzontescuola)

Il lavoro del futuro è in Leonardo. Lo stabilimento di Vergiate spalanca le porte agli studenti: ... gli studenti, accolti in auditorium insieme ai loro docenti, hanno scoperto le capacità ... Durante l'incontro è intervenuto anche Giovanni Toffoletto , direttore Generale dell'Its Lombardo Mobilità ...

Il G7 clima si svolgerà in Piemonte. In Italia troppi ritardi sugli obiettivi al 2030: ... energia, sviluppo sostenibile, mobilità e tanto altro. Sarà l'anteprima del G7 Clima, Energia e ... con docenti del Politecnico di Torino a presiedere i lavori. Fortunatamente, abbiamo eccellenze in ...