Mo | S Craxi | ‘risposta Israele non andrebbe incontro a esigenza sicurezza suo popolo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Seguo con attenzione e apprensione le inquietanti vicende mediorientali. Quanto accaduto nelle ore della notte, e che temevamo potesse verificarsi già da qualche giorno, apre a nuovi e inquietanti scenari che la comunità internazionale tutta è chiamata a scongiurare”. Così Stefania, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.“Il fatto che l?offensiva iraniana si sia conclusa con questo attacco, come dichiarato da Teheran, non ci consente comunque di restare tranquilli. La situazione nell?area è e resta complessa, serve calma e moderazione da parte di tutti gli attori in campo. E non credo che una risposta forte di, in un contesto assai precario, in cui ogni scenario di conflitto allargato va scongiurato, vada...