Mo | Meloni modifica agenda | sospesa visita Vinitaly domani**

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Macchina entra, macchina esce. Domani la premier Giorgia Meloni sarà a Beirut dal primo ministro Najib Mikati per una cena che si preannuncia blindatissima. A ranghi ... (calcioweb.eu)

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Macchina entra, macchina esce. Domani la premier Giorgia Meloni sarà a Beirut dal primo ministro Najib Mikati per una cena che si preannuncia blindatissima. A ranghi ... (liberoquotidiano)

Roma, 20 mar (Adnkronos) - "Non sono d'accordo sul ripristino dei fondi all'Unrwa sospesi. Finchè non sarà stata fatta piena luce su dove finiscono le risorse credo non si debba fare questo errore, ... (liberoquotidiano)