Mo | Lupi | ' condanna per attacco Iran | lavorare per de-escalation e pace'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Condanniamo l'dell'a Israele, che rischia di portare ad una pericolosa. Seguiamo con apprensione i fatti, siamo vicini agli amici israeliani che esortiamo a interrompere le operazioni che coinvolgono i civili a Gaza, e sosteniamo la linea del governo espressa dall presidente Giorgia Meloni dal ministro Antonio Tajani. È fondamentale ora non dividersi etutti, in Italia ed in Europa, per una immediata de-e per lanella regione”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio