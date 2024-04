Mo | Fontana | ‘appello a responsabilità e prudenza per la pace’**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "È stata una notte difficile, rivolgo un appello alla responsabilità , alla prudenza e al lavoro di tutte le istituzioni nazionali e internazionali impegnate per la pace. ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per quanto avvenuto a Torino. La manifestazione delle opinioni non deve trasformarsi in messaggi di odio ... (calcioweb.eu)