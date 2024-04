Mo | capo Pasdaran | ' attaccheremo Israele ovunque ci colpirà'

(Di domenica 14 aprile 2024) Teheran, 14 apr. (Adnkronos) - Si è aperto ''un nuovo capitolo nel confronto'' tra Iran e. Ovvero, l'Iran ''da ora in poi attaccherà qualsiasi luogo che verrà utilizzato daper attaccare i nostri interessi''. Lo ha dichiarato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i, Hossein Salami. ''Abbiamo stabilito un nuovo paradigma con'', afferma.

