Mo | Bonelli | ‘destre religiose problema per sicurezza mondiale’

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ?La politica della guerra va fermata e va fermata l?escalation del riarmo. Le destreal governo rappresentano unper lamondiale, vale per l?Iran degli Ayatollah che reprime il dissenso con le impiccagioni e con la violenza contro chi si batte per i diritti delle donne. Ma vale anche per il governo Netanyahu, sostenuto dall?estrema destra religiosa e suprematista che ha raso al suolo Gaza”. Così il deputato di Avs, Angelo. “Per anni la comunità internazionale ha dimenticato e non visto che Gaza era diventata un carcere a cielo aperto e che dopo la strage terroristica di Hamas del 7 ottobre sono morti 33 mila civili sotto le bombe, autorizzate dal governo israeliano di Netanyahu. Lanciare missili contro Israele da parte dell?Iran è un errore e va ...

