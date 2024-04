Mkhitaryan | «Passo indietro? No! Gioco sempre? Dispiace per 4»

(Di domenica 14 aprile 2024)al termine di Inter-Cagliari, sfida andata in scena a San Siro e terminata sul 2-2, ha fornito le sue impressioni a caldo subito dopo il fischio finale. Di seguito quanto ha dichiarato a DAZN NESSUN– Henrikhha parlato così dopo Inter-Cagliari: «Mi piacerebbe però non voglio andare troppo avanti, dobbiamo vincere e poi pensare al tatuaggio del mister. Volevamo vincere questa partita, ma non penso si possa parlare di. Il nostro percorso sappiamo qual è stato, sappiamo per cosa stiamo lottando: c’è solo un motivo e si chiama scudetto e lo vogliamo vincere. Ogni scudetto si vince difficilmente e anche quest’anno difficilmente perché giochiamo in un campionato con molta tattica, molte squadre buone. Questo scudetto, se lo vinciamo, sarà ...

Prosegue la 26ª giornata di Serie A. Alle ore 18, il Lecce di Roberto D’Aversa ospita l’Inter di Simone Inzaghi, in uno scontro... (calciomercato)

Marcus Thuram è ancora fermo ai box dopo il problema all’adduttore contro l’Atletico Madrid. I compagni Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan ne stanno approfittando per scalzarlo da una classifica ... (inter-news)

Inter-Cagliari, Inzaghi per mettere lo scudetto ad un Passo: segui con noi la live testuale del match - Inter-Cagliari, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Una sfida importantissima per i nerazzurri che, dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo, devono assolutamente vincere per portar ...interdipendenza

Barzaghi: «Inter, traguardo ad un Passo! L’atmosfera al Meazza…» - Inizia a salire la pressione quella bella, l’emozione di un traguardo che è ormai ad un Passo. (Inter-News) Non manca tanto alla matematica conquista dello scduetto per l'Inter, che però non intende ...informazione

Inter, verso il Cagliari: pronti Bisseck e Sanchez. E Frattesi insidia Mkhitaryan - Smaltita la sbornia della vittoria all'ultimo respiro contro l'Udinese, l'Inter è tornata al lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari ...fcinter1908