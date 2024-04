Mkhitaryan | «Inter | non abbassiamo la testa Chiudere la stagione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)ha da poco finito di giocare-Cagliari, il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Le sue parole a caldo sulla partita di stasera e su cosa significherà il derby di lunedì prossimo. UN PECCATO – Il rammarico di Henrikhdopo il 2-2 di-Cagliari: «Potevamo fare meglio, ovviamente. Potevamola partita prima, però dovevamo trovare spazi che non c’erano. Il Cagliari stava difendendo bene e andando in contropiede, purtroppo abbiamo pareggiato ma non c’è motivo per abbassare la. Dobbiamo vincere le prossime partite elacon gli obiettivi che volevamo». FINO ALL’ULTIMO – Anon dà fastidio che il Cagliari abbia avuto occasioni in contropiede: «Non era un ...