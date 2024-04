Miriam Leone e le lezioni di stile sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 14 aprile 2024) Vicinissima alle maison italiane,negli ultimi anni ha impreziosito sempre più il redcon i suoi look glam. L’ultima volta cheha calcato il redè apparsa con il pancione della gravidanza. Oggi è mamma di Orlando, nato dall’amore di mammae papà Paolo suggellato all’altare nel 2021. Classe ’85, l’attrice ha iniziato a manifestare interesse nei confronti del mondo dello spettacolo dopo aver vinto la corona di Miss Italia nel 2008.. Crediti: Ansa – VelvetMagHa debuttato al cinema con Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso, dopodiché è apparsa in film come I soliti idioti – Il film, Fratelli unici, Un paese quasi perfetto, Fai bei sogni. E ancora Metti la nonna in ...