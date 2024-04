Milan | Ruben Loftus-Cheek fiducioso | Roma? I gol in trasferta non contano più

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo il pareggio delcon il Sassuolo,si è detto fidudioso di poter rimontare nel ritorno contro laPomeriggio amaro per il. I rossoneri hanno pareggiato 3-3 contro il Sassuolo al Mapei Stadium, nella gara della 32esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli era andata sotto di 2 gol per due volte, ma poi nei minuti finali è riuscita a trovare il pareggio, con il terzo gol decisivo di Noah Okafor. Dopo la partita,è intervenuto ai microfoni di Dazn, per commentare l’esito del match. Il centrocampista rossonero ha espresso la delusione per la mancata vittoria, ma anche sottolineato la capacità di reagire della squadra. Un aspetto che deve lasciare fiducia verso il prossimo impegno: Ovviamente volevamo ...