Milan Loftus-Cheek | «Non siamo contenti | ma restiamo ottimisti»

Dopo il pareggio del Milan con il Sassuolo, Loftus-Cheek si è detto fidudioso di poter rimontare nel ritorno contro la Roma Pomeriggio amaro per il Milan . I rossoneri hanno pareggiato 3-3 contro il ... (dailymilan)

Le parole di Loftus-Cheek dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo per 3-3: “Volevamo vincere, anche se è difficile farlo sempre. quando andiamo in svantaggio, abbiamo dimostrato in stagione di ... (sportface)