Milan | Loftus-Cheek | “Abbiamo dimostrato di saper reagire quando andiamo in svantaggio”

(Di domenica 14 aprile 2024) Le parole didopo il pareggio delcontro il Sassuolo per 3-3: “Volevamo vincere, anche se è difficile farlo sempre.inin stagione die oggi lofatto vedere di nuovo. Ora bisogna resettare e pensare alla prossima partita. Bisogna rimanere positivi perché la squadra ci crede sempre. Ora affronteremo partite molto importanti. Fisicamente stiamo bene. Giovedì dobbiamo goderci la grandezza dell’occasione che” riferendosi alla partita di Europa League contro la Roma. SportFace.

Il Milan torna dove nel 2022 ha vinto il suo ultimo scudetto per trovare certezze in vista di un ritorno dei quarti di finale di Europa League... (calciomercato)

Calcio: Sassuolo-Milan 3-3 - Sassuolo e Milan 3-3 (2-1). Sassuolo (4-2-3-1) Consigli, Toljan (9' pt Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti, Obiang, Boloca (31' st Racic), Volpato (1' st Defrel ...ansa

Milan, Loftus-Cheek: “Abbiamo il giusto spirito, siamo secondi e dobbiamo restare concentrati” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha analizzato così il pareggio della squadra di Pioli contro il Sassuolo: "Non abbiamo iniziato bene e siamo stati ...fcinter1908

Sassuolo-Milan 3-3, pagelle: difesa da incubo, Loftus-Cheek continua il suo momento no - Loftus-CHEEK 5 Continua il suo momento no. I paragoni con Frank Kessie gli hanno fatto non male ma malissimo. (55’ Reijenders 6: prova a dare una scossa al Milan. Ci riesce) RAFAEL LEAO 6 Una rete ...leggo