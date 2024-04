Milan | Leao suona la carica sui social | “Siamo ancora vivi”

SOCIAL , I tifosi del Milan difendono Leao dopo il gol al Sassuolo, ma criticano Pioli per il pareggio contro i neroverdi Al Mapei Stadium il Milan ha pareggiato 3-3 contro il Sassuolo, nel match ... (dailymilan)

Intervenuto a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del Milan dopo il pareggio, per 3-3, contro il Sassuolo (pianetamilan)

Milan-Inter, guai per Pioli: il titolarissimo salta il derby - Solo un punto per il Milan, fermato a Reggio Emilia dal Sassuolo. I ragazzi di Stefano Pioli ribaltano solo parzialmente i padroni di casa, riuscendo a trovare il 3-3, ma non il gol vittoria. Adesso ...spaziointer

Le pagelle di Sassuolo-Milan: la tecnica di Laurentié, l’orgoglio di Leao - Ammonizione che gli costerà cara: niente derby con l’Inter. 5.5 T. Hernandez Il compito di accendere il Milan, insieme a Leao, lo assolve fino a un certo punto. Sul più bello, stavolta, gli manca la ...repubblica

Pioli: "Milan disattento, ma abbiamo creato. Futuro Prima dobbiamo vincere il derby" - Così l'allenatore rossonero nel post partita: "Leao ha un talento superiore agli altri, deve imparare a convivere con le aspettative. Il nostro obiettivo è il secondo posto" ...gazzetta