Milan-Inter | il titolarissimo salta il derby | guai per il tecnico

(Di domenica 14 aprile 2024) Nienteper il titolare che sarà costretto are il big match tra ile l’. Ilè chiamato a trovare una soluzione. Solo otto giorni e sarà tempo didella Madonnina tra. Mai come quest’anno la sfida tra le due rivali di sempre si prospetta infuocata, con i Nerazzurri che potrebbero laurearsi campioni d’Italia proprio davanti ai cugini. Gara, dunque, attesissima che non vedrà, però, la presenza di Malick Thiaw. Thiaw era diffidato: l’ammonizione con il Sassuolo gli costa ilNel pomeriggio ilha affrontato a Reggio Emilia il Sassuolo, venendo bloccato sul risultato di 3-3 nonostante la rimonta nel secondo tempo. Dopo l’ora di gioco, il centrale tedesco rossonero è ...

Ora nel derby basta un pari perché parta la festa dell'Inter. Cagliari permettendo... - Un traguardo sempre più vicino. L’Inter sta assaporando il suo ventesimo scudetto della storia, che le permetterebbe di cucirsi sul petto in maniera permanente la seconda stella. Ormai è soltanto ques ...informazione

Milan fermato sul pari dal Sassuolo (3-3) - Il Milan non va oltre il pari al Sassuolo, per i rossoneri in arrivo un derby da incubo, con i cugini dell'Inter pronti a festeggiare lo scudetto in un San Siro rossonero. SASSUOLO-Milan 3-3 SASSUOLO ...sportpaper

L'Inter vince lo scudetto nel derby se... Ecco cosa deve succedere per festeggiare contro il Milan - Il pareggio del Milan sul campo del Sassuolo avvicina sempre di più l'Inter al ventesimo scudetto della sua storia. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo nel posticipo della ...ilgazzettino