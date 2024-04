Milan | domani esami per Kjaer | solo un crampo per Thiaw

(Di domenica 14 aprile 2024) Sospiro di sollievo in casa. Il club rossonero ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due difensori che hanno avuto problemi fisici durante la sfida con il Sassuolo. Persi è trattato di un problema muscolare al flessore che lo staff sanitario dovrà valutare, lunedì 15 aprile, construmentali.ha invece accusato un forte, che pare essere passato. Nelle prossime ore si valuterà se sottoporre il giocatore a ulteriori accertamenti. SportFace.

